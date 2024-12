Inter-news.it - Barella, Acerbi e Pavard: l’Inter riflette! Ecco quando rientrano – TS

Leggi su Inter-news.it

si aggiunge nella lista infermeria del, insieme ai lungodegenti Francescoe Benjamin. Lo staff medico studia il rientro.si potranno rivedere in campo, secondo Tuttosport. ULTIME – L’infermeria delaccoglie Nicolò, che si aggiunge ai lungodegenti. Ma il centrocampista sardo dovrebbe rimanere fuori solamente per poche .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (– TS)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati