Sport.quotidiano.net - Atletico Ascoli: movimenti di mercato e sfida imminente contro il Sora

Leggi su Sport.quotidiano.net

I due punti in tre partite, con i pareggi con Vigor Senigallia e Teramo e la sconfitta interna di domenica scorsail Termoli, hanno accelerato alcune operazione diin casaper ‘scremare’ un po’ la rosa e apportare i giusti correttivi. Il girone di ritorno sicuramente sarà più difficile con i valori delle squadre che cambieranno proprio a causa delle operazioni died è inutile illudersi che le compagini più blasonate e ambiziose non proveranno a scalare la graduatoria. Il tutto senza dimenticare che domenica si gioca una gara decisamente difficile auna compagine in difficoltà, ma che in casa ha sempre dato filo da torcere a tutti. Ieri L’ha salutato il suo attaccante Angelo Traini (foto), che dopo aver rinnovato il contratto fino a giugno 2027, è andato in prestito proprio al Termoli.