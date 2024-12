Lortica.it - Arrestato in A1 con 1 Kg di cocaina e contanti: fermato un uomo dalla Polizia Stradale

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Sottosezionedi Arezzo-Battifolle, impegnata in attività di controllo sull’Autostrada del Sole, hauna Ford Fiesta diretta a nord. Alla guida c’era undi 44 anni, di origini albanesi e in possesso di regolare permesso di soggiorno, che ha subito mostrato segni di nervosismo.Nonostante l’auto fosse regolarmente intestata al conducente e apparentemente vuota, i sospetti degli agenti sono stati confermati da una verifica nella banca dati, che ha rivelato diversi precedenti penali dell’, anche per reati legati agli stupefacenti. Questa scoperta, unita al comportamento agitato del conducente, ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli in caserma.Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti nel vano motore, due involucri sigillati con cellophane.