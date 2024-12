Lortica.it - Arezzo: tolleranza zero contro l’abbandono di rifiuti 2024: bilancio delle operazioni di controllo e repressione

Nelil Comune diha intensificato la lottaillecito di, registrando un aumentodi rimozione di materiali ingombranti e speciali. Oltre 60 interventi hanno riguardatoedili come cartongesso e calcinacci, materiali contenenti amianto, scarti tessili, bombole del gas e altro.Grazie alla sinergia tra Ufficio Ambiente, Polizia Municipale e Carabinieri Forestali, sono stati accertati 37 illeciti penali e 39 amministrativi, con 25 persone denunciate e vari mezzi sequestrati. Il Comune, inoltre, si rivale sui responsabili per le spese di smaltimento.“L’uso di fototrappole e fotocamere ci consente di intervenire rapidamente dopo una segnalazione”, spiega l’assessore Marco Sacchetti. La procedura, complessa per la natura speciale deicoinvolti, richiede costi e tempi elevati, ma il presidio costante garantisce risultati concreti.