Apertura Anno giubilare a Pompei il messaggio di Papa Francesco

Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 dicembre , l’Arcivescovo di, monsignor Tommaso Caputo, dà inizio all’. E in unassicura che si unirà alla cerimonia spiritualmente. “Sono lieto di unirmi spiritualmente a quanti celebrerla significativa ricorrenza e sosterin orante raccoglimento presso il tempo marianoano, per trovare conforto e speranza nel volto dolcissimo della Madre Celeste – scrive il Pontefice – E’ provvidenziale che il giubileo del quadro della Madonna dicoincida con l’imminente, incentrato su Gesù nostra speranza. . È bello riscoprire il Rosario, in questa prospettiva, per assimilare i misteri della vita del Salvatore, contemplandoli con lo sguardo di Maria”. Alle ore 10, i fedeli delle Comunità Parrocchiali, delle Associazioni, dei Movimenti e dei Gruppi ecclesiali si radunernel cortile del Centro Educativo “Bartolo Longo”, per raggiungere, in processione, la Basilica mariana dove, alle 11, l’Arcivescovo Caputo celebrerà la santa Messa.