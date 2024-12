Ilfattoquotidiano.it - ‘Tofu in Japan, la ricetta del signor Takano’ è una favola moderna. Per Natale regalatevelo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eccola, che incombe minacciosa eppure inarrestabile la fantomatica parola che imperversa nelle nostre vite dall’epoca del Covid: resilienza. È la parola d’ordine del bel film Tofu in, ladelTakano,che dal Sol Levante si merita senz’altro un posto nell’immaginario natalizio occidentale.Un film nel quale apparentemente non accade nulla, nella quotidiana, inarrestabile, misurata azione di produzione del ‘formaggio’ di soia che ha conquistato tante diete anche da noi. Eppure, in realtà, accade tutto o, meglio, accadono le tante cose che infarciscono le vite di ognuno di noi sentimento, rabbia, amore, disgrazie fatali, perdite irreparabili. Non a caso il luogo scelto dal regista Mitsuhiro Mihara è Onomichi, paesino non distante dal punto focale delle sciagure giapponesi per antonomasia, Hiroshima.