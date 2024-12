Movieplayer.it - Superman, James Gunn e il trailer di un film che promette di essere "grandioso"

L'importanza di Lois Lane, il cane Krypto e un cinecomic che punta all'equilibrio: abbiamo visto in anteprima le immagini del teaser, spiegate (virtualmente) dal regista incontrato dalla stampa mondiale. Al cinema nel 2025. Fughiamo i dubbi, il teaserdi, che abbiamo potuto vedere in anteprima, è fenomenale. Lungi giudicare undalle prime immagini rilasciate, ma quello di, che si è caricato sulle spalle l'intero DC Universe, si preannuncia decisamente convincente. "Siete i secondi a vederlo, la prima a cui l'ho mostrato è stata mia mamma, il giorno del Ringraziamento", confida il regista, durante la presentazione delalla stampa mondiale. Un grande momento per i DC Studios, ben rappresentato da unche, secondo, "rappresenta accuratamente il".