Rompipallone.it - Rivoluzione all’improvviso per l’Inter: colpo doppio dalla Roma

Leggi su Rompipallone.it

punta i giallorossi, i nerazzurri preparano una mossa sorprendente per il mercato invernale: ilobiettivoLe grandi squadre sono solite reagire alla grande, in campo, dopo un passo falso. E la reazione delè stata roboante. Dopo il ko in Champions League con il Bayer Leverkusen, che non ha compromesso nulla nel percorso europeo ma aveva lasciato qualche strascico in termini di prestazione e atteggiamento, i nerazzurri hanno messo sul piatto tutta la loro forza. Imponendo un tennistico 6-0 alla Lazio, dando un segnale chiaro a tutto il campionato e non solo.Del resto, prima della partita, il presidente Marotta aveva spiegato come gli obiettivi delin Italia e in Europa sono di altissimo livello. Con una squadra così forte, tutto è possibile. I campioni d’Italia vogliono confermarsi davanti a tutti e arrivare fino in fondo anche in Champions.