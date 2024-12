Notizie.com - Pistorius in libertà vigilata trova una nuova fidanzata: la somiglianza con l’ex uccisa è inquietante

Fuori dal carcere dopo 9 anni,ha una. In molti hanno però notato una grandecon: davvero.Quasi un anno fa, Oscarcampione paralimpico condannato per l’uccisione dellaReeva Steenkamp, ha lasciato il carcere dopo aver scontato nove anni di detenzione. La sua liberazione, che prevede il rispetto di rigide condizioni come laper i prossimi quattro anni, ha segnato un nuovo capitolo nella vita dell’atleta sudafricano. Tuttavia, una recente rivelazione ha riportatosotto i riflettori mediatici e sollevato nuove polemiche.Ladi Oscarsembra una sosia del– Foto Ansa – notizie.comSecondo quanto riporta il quotidiano sudafricano Netwerk24,avrebbeto un nuovo amore in Rita Greyling, una 33enne consulente aziendale e amica di lunga data della famiglia delatleta.