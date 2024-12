Terzotemponapoli.com - Petrazzuolo: Il Napoli verso il Genoa, le scelte di Conte e le prospettive di mercato

Ilsi prepara ad affrontare ilin un match che, sulla carta, sembra abbordabile ma che non deve essere sottovalutato. Antonio, direttore di “Magazine”, è intervenuto in diretta ai microfoni di Vikonos Radio TV, analizzando letattiche per la sfida e le possibili mosse didella squadra azzurra.Ledifensive: Juan Jesus in vantaggio su BuongiornoSecondo, in vista della gara contro il, Juan Jesus potrebbe prendere il posto di Buongiorno in difesa, almeno secondo quanto osservato durante gli allenamenti a Castel Volturno. Il direttore di “Magazine” non si aspetta un grande stravolgimento della linea difensiva, conche potrebbe optare per soluzioni alternative senza cambiare troppo la struttura difensiva.