Ilrestodelcarlino.it - Pari in rimonta della Primavera contro la Lazio

CESENA 11 CESENA (4-3-1-2): Montalti, Manetti (31’ st Tosku), Gallea, Valentini, Dolce (20’ Pitti), Tampieri (20’ st Ghinelli), R. Campedelli (43’ st D. Zamagni), Domeniconi, Castorri, Perini (43’ st Cavaliere),Coveri. All.: N. Campedelli.(3-4-2-1): Renzetti, Zazza, Bordoni (10’ st Bordon), Petta, Ferrrari, Pinelli (33’ st Nazzaro), Munoz (37’ st Battisti), Milani, Di Tommaso, Gelli (10’ st Serra), D’ Agostini (37’ st Bosi). All.: Barraco. Arbitro: Sacchi di Macerata. Reti: 23’ st Serra, 30’ st Ghinelli. Note: espulso Renzetti al 36’ st; ammoniti R. Campedelli, Gallea, Zazza, D’ Agostini; angoli 6 a 4 per il Cesena; recupero 5’ tutti nella ripresa. Il Cesena incassa il secondo pareggio in tre giorni, questa volta in. Il Cesena inizia meglio e sfiora il gol al 29’; Perini si guadagna lo spazio per il tiro ma Renzetti si fa trovare piazzato e devia il diagonale in angol, dal corner arriva il pericolo colpo di testa di Manetti.