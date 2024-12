Anteprima24.it - Paduli, nasce una nuova società sportiva: ecco la Spike Volley

Tempo di lettura: < 1 minutoFinalmente ci siamo,unaa.s.d., idea di un gruppo di ragazzi e ragazze giovani che da anni frequentano il mondo della pallavolo avolenterosi e soprattutto ansiosi di iniziare questaesperienza.Lacon il motto “La palestra è aperta a tutti” con questo si vuol dire che sono aperti corsi per tutti dai più piccoli hai più grandi con lo scopo di non lasciare nessuno a casa. Si è scelto Un giovanissimo ragazzo neo laureato in Ingegneria Energetica.Antonio De Ionna come presidente di questa. Fa parte anche di questo progetto Luigi Parrella che da anni è impegnato nel seguire la pallavolo ache con la sua esperienza si occuperà della parte tecnica affiancato dalla neo allenatrice Stefania Lanzotti.