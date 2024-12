Ilgiorno.it - Ottavia Piana, la famiglia (seccata per la gogna social) si blinda: “Lei sta bene, conta solo questo”

Adro, 19 dicembre 2024 – Settacinque ore di attesa, di apprensione, di timore che qualcosa potesse andare storto durante le operazioni di salvataggio. Di amarezza per il linciaggio mediatico che ha travolto, la 32enne speleologa di Adro vittima di un drammatico incidente sabato scorso mentre esplorava le viscere dell’Abisso Bueno Fonteno ed estratta dal labirinto di grotte carsiche soltanto alle tre di ieri mattina. Per ladi, ora ricoverata all’ospedale di Bergamo, è finito un incubo. Ma quelle 75 ore col fiato sospeso e complicate dagli ‘odiatori’che hanno pesantemente criticato la figlia per essersi "permessa” di infortunarsi due volte nella stessa grotta a distanza di un anno, hanno lasciato il segno. LaPapà Pierluigi, titolare dellaGru di Cazzago San Martino, azienda di vendita e noleggio di bracci meccanici nella qualelavora come segretaria, la mamma Lucia, il fratello Lorenzo, un anno più grande, non hanno voglia di racre.