Lanazione.it - Oste: al via la rigenerazione urbana della Fabbrica Rossa con fondi Pnrr

Leggi su Lanazione.it

"Oggi il tempo è grigio ma perè una giornata bellissima, perché parte il grande progetto diche porterà ad un nuovo rilanciofrazione". Queste le parole del sindaco Simone Calamai che ha compiuto il gesto simbolicoposaprima pietra dell’intervento di riqualificazione dell’ex complesso industriale. Un’opera strategica che fa il parallelo con la riqualificazione del centro cittadino di Montemurlo, dov’è sorto un grande parco urbano. "Un lavoro di rilanciofrazione che procede in parallelo con gli interventi, fondamentali, di miglioramentosicurezza idraulica - ha spiegato Calamai -. L’amministrazione comunale sta lavorando per risolvere i problemi di drenaggio delle acque superficiali, le problematiche che presenta il sistema fognario e su quelle che sono le necessità di deflusso delle acque rispetto alla presenza di torrenti pensili come il torrente Agna.