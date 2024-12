Ilrestodelcarlino.it - Mozarc-Bellco: approvato cronoprogramma per risoluzione crisi a Mirandola

L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratoriapprova ilper ladelladello storico stabilimento di, ma chiede che siano pienamente rispettati i tre criteri individuati da Sernet nella due diligence, ovvero la solidità dell’azienda proponente, la sostanza dei piani industriali e la forza dell’assorbimento occupazionale. Oggi è in gioco in questa vertenza l’occupazione di oltre 240 lavoratrici e lavoratori e 27 somministrati. "Tre le offerte vincolanti giunte per rilevare l’azienda. L’Advisor – hanato riguardo all’andamento dell’incontro di martedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Elena Petrosino, Filctem Cgil Nazionale, e Ivano Dalla Brea, Femca Cisl Nazionale – ci ha informato che altre due giungeranno entro il 6 gennaio.