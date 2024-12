Lanazione.it - Monossido di carbonio: cosa è, come si forma e in quanto tempo si muore

Firenze, 19 dicembre 2024 – Potrebbe esserci ilditra le cause della morte di una famiglia di tre persone a Firenze. Due adulti e un bambino sono stati trovati senza vita dai vigili del fuoco in una villa al Galluzzo, mentre una bambina di 6 anni si trova ricoverata al Meyer in condizioni molto gravi.è ildiIldiè spesso responsabile di diverse morti. La sua pericolosità è data dal fatto che sia un gas inodore e incolore: se respirato, provoca la morte quasi immediata. E’ un prodotto di combustione emesso dai motori a benzina, fornelli, stufe, generatori, lampade a gas, oppure che brucino carbone o legno. E’ letale perché spesso si sprigiona in spazi completamente o parzialmente chiusi e può provocare la morte per avvelenamento di persone e animali presenti.