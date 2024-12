Tvplay.it - Milan, esonero Fonseca: arriva l’annuncio ufficiale

Leggi su Tvplay.it

Iltorna in campo domani contro il Verona in Coppa Italia, in una partita che potrebbe essere decisiva per il futuro di Paulo.È di nuovo il momento della verità per Pauloe il suo? Secondo molte voci è così, dopo il deludente pareggio interno contro il Genoa di domenica scorsa. A inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato dire sotto Natale con un incrocio di Coppa Italia col Verona potenzialmente decisivo per il futuro dell’allenatore rossonero. Eppure, le cose non stanno andando affatto bene, e tutti nell’ambienteista ne sono consapevoli.. (LaPresse) TvPlay.itNel primo serio momento di crisi della stagione, dopo un avvio di campionato preoccupante,e i suoi ragazzi avevano colto un inaspettato trionfo nel derby.