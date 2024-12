Ilfattoquotidiano.it - Luigi Mangione celebrato come una grande star durante un party a tema Disney. È polemica feroce: “Perché celebrare un assassino?” – IL VIDEO

è stato incriminato per aver ucciso l’amministratore delegato di UnitedHealthCare, Brian Thompson. Il 26enne deve rispondere di 11 accuse, tra cui omicidio di primo grado e due capi di imputazione per omicidio di secondo grado, uno dei quali è l’accusa di reato di terrorismo.Nonostante tutto continua il successo mediatico di Mangioni che non solo è diventato virale, ma è diventato oggetto di marketing sfrenato (visto il suo bell’aspetto ) senza limiti. Ma è successo un altro evento che ha portato ad attente riflessioni.undanzante a, che si è tenuto a Boston, sono apparse sul palco le fotografie giganti del presunto killer della UnitedHealthcare, mentre risuonava la canzone di Hannah Montana “He Could Be The One”.Neli partecipanti della festa hanno tributato applausi al 26enne incarcerato.