Liberiamo le riforme dall’isteria del riformismo plebiscitario

Alle otto di questa mattina il testo della manovra di bilancio arriverà alla Camera per la discussione generale. E alle undici, immancabile, arriverà anche la richiesta del voto di fiducia da parte del governo. Si replica così, per l’ennesima volta, uno schema che di fatto espropria il parlamento della sua principale funzione, con grande scandalo dell’opposizione di turno, che al prossimo giro farà esattamente la stessa cosa.È uno dei tanti segnali di degrado della nostra democrazia parlamentare che si ripresenta regolarmente da decenni. Decenni, attenzione, che però le forze politiche, gli accademici, i giornalisti e i conduttori di talk show hanno passato a discutere pressoché esclusivamente diistituzionali. In proposito, uno dei centri che ha dato il contributo più significativo a questo sforzo, il Mulino di Bologna, ha pubblicato da poco un interessante ebook che ripercorre molte di quelle battaglie, all’interno di una più ampia ricostruzione della sua storia e del suo impegno nelle svolte decisive della storia repubblicana.