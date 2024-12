Unlimitednews.it - Lawson affiancherà Verstappen in Red Bull nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – La Redha scelto Liam. Il giorno dopo l’annuncio del divorzio da Sergio Perez, la scuderia austriaca ha ufficializzato l’ingaggio per ildel giovane pilota neozelandese che andrà ad affiancare Max.Entrato nel RedJunior Programme nel 2019,ha debuttato in Formula Uno nel 2023 con AlphaTauri nel Gran Premio d’Olanda al posto di Ricciardo, ottenendo i suoi primi punti nella gara successiva a Singapore. Nell’ultima stagione il 22enne neozelandese ha definitivamente sostituito Ricciardo alla Racings a partire dal Gp degli Stati Uniti. “Essere annunciato come pilota Redè il sogno di una vita per me, è qualcosa che desideravo e per cui ho lavorato da quando avevo otto anni – commenta – Finora è stato un viaggio incredibile, le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione per questo passo successivo.