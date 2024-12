Velvetmag.it - Kate Middleton a casa, William si dà alla pazza gioia

Un principe spensierato che si diverte con l’attrice britannica mentre la principessa si dedicafamiglia: un video che ha sorpreso tutti.sorprende: niente formalità, solo leggerezzaMentrerimane aa organizzare il Natale, il Principemostra un lato inedito e spensierato. In compagnia dell’attrice britannica Hannah Waddingham, il futuro re abbandona l’aria seriosa e si lascia andare a una giornata di risate, birre e freccette.L’occasione non è una semplice uscita tra amici, ma una trovata promozionale legata al Premio Earthshot, il prestigioso progetto cheporta avanti con grande passione per la tutela del pianeta. Eppure, nel video, l’atmosfera è tutt’altro che istituzionale:sembra rilassato, quasi irriconoscibile per chi è abituato a vederlo sempre composto e misurato.