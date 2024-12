Quotidiano.net - Istat: crescita dei prezzi delle abitazioni nel terzo trimestre 2024

Secondo le stime preliminari, nell'indice dei(IPAB) acque dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dello 0,8% rispetto alprecedente e del 3,9% nei confronti dello stesso periodo del 2023 (era +2,9% nel secondo). Lo segnala l'. Latendenziale dell'IPAB è da attribuirsi sia ainuove che aumentano dell'8,8% (in accelerazione rispetto al +8,1% delprecedente), sia aiesistenti che salgono del 2,8%, anch'essi in accelerazione rispetto al secondo(+1,8%). Questi andamenti si registrano in un contesto didei volumi di compravendita (+2,7% la variazione tendenziale registrata neldall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'AgenziaEntrate per il settore residenziale, da +1,2% delprecedente).