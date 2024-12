Ilrestodelcarlino.it - Interventi mini-invasivi con altissima definizione: la svolta a Ravenna

, 19 dicembre 2024 – È già in funzione da un paio di mesi al servizio della collettività, ma ieri è avvenuta la presentazione ufficiale. Grazie alla donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di, l’ospedale Santa Maria delle Croci diè ora dotato di un fondamentale aggiornamento tecnologico per la colonna laparoscopica 4K Icg del valore economico di 73mila euro. Nello specifico, l’aggiornamento comprende un videoprocessore, una testa di telecamera, una fonte di luce led e un monitor da 55» 4K. Tradotto in soldoni, questi nuovi elementi consentono di eseguirelaparoscopici con un livello die di precisione 4 volte migliori rispetto alle precedenti dotazioni. Grazie alla visione 4K e alla tecnologia Icg integrata, i chirurghi possono infatti valutare in modo più accurato la perfusione intestinale e identificare con maggior chiarezza strutture anatomiche fondamentali, migliorando la sicurezza e l’efficacia deglichirurgici