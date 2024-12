Rompipallone.it - Inter-Udinese, i tifosi non ci credono: scelte impensabili, Inzaghi rivoluziona tutto

Leggi su Rompipallone.it

Il tecnico nerazzurro si appresta are il suo undici in vista della sfida casalinga contro l’: lesono spiazzantiStasera torna protagonista la Coppa Italia e l’si prepara ad affrontare l’condi formazione inedite. Simone, noto per la sua capacità di adattarsi alle sfide, sembra intenzionato are l’undici titolare, regalando spazio a giocatori finora meno utilizzati.L’allenatore piacentino sembra intenzionato a sfruttare la profondità della rosa, offrendo minuti preziosi a chi finora ha avuto meno spazio. Isono divisi: c’è chi apprezza l’audacia dell’allenatore e chi teme che i tanti cambi possano complicare il match. Una cosa è certa: l’di questa sera saràfuorché scontata.cambiaIn attacco, potrebbe esserci una novità assoluta: la coppia formata da Marko Arnautovic e Mehdi Taremi.