Lanazione.it - Gubbio, cambia il mercato. Più spazio agli ambulanti

Leggi su Lanazione.it

Torna un’importante novità per ilsettimanale eugubino del martedì. Grazie ad un’ordinanza sindacale firmata lo scorso 10 dicembre è stata ripristinata la spunta mercatale, ovvero l’assegnazione provvisoria dei posteggi deltemporaneamente non occupati dai titolari. "Un’operazione importante – spiega l’assessore al Commercio Micaela Parlagreco – che ci vede ancora una volta a fianco degli operatori del, anche in una situazione non semplice quale quella che stiamo vivendo, a causa dei lavori in Piazza 40 Martiri. Ora, in attesa di ritrovare una collocazione definitiva non appena termineranno i lavori in piazza, con questa ordinanza vogliamo venire incontro alle esigenze degli operatori e consentire loro di lavorare al meglio delle possibilità. Ringrazio la nostra Polizia Municipale per la collaborazione sempre molto proficua: senza il loro prezioso contributo nessuna operazione di questo tipo sarebbe possibile".