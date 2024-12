Lanazione.it - Famiglia morta in casa, tragica scoperta alle porte di Firenze

, 19 dicembre 2024 –di, nella frazione di San Felice a Ema, nella zona del Galluzzo. Un’intera, composta da due adulti e un minore di cui non si conosce ancora l’età, è stata trovataall’interno della sua abitazione. Un altro bambino è stato trasportato d’urgenza al Meyer in gravi condizioni. L’ipotesi principale è che ad ucciderli siano state le esalazioni del monossido di carbonio, forse provenienti da una vecchia stufa o dall’impianto di riscaldamento. Ancora non sono noti i contorni della vicenda, ma sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti anche le forze dell’ordine.