Eddie Redmayne tornerà per la seconda stagione di The Day of the Jackal

The Day of theè stato rinnovato con unada Sky e Peacock all’inizio del mese e lo streamer ha confermato che. L’apprezzato adattamento in 10 parti, che ha come protagonistie Lashana Lynch, ha riscosso un ottimo successo sia negli Stati Uniti che in Europa. Adattata da Ronan Bennett dal romanzo di Frederick Forsyth, la primasegue un assassino solitario, lo Sciacallo (), che si guadagna da vivere eseguendo omicidi su commissione. Ma dopo il suo ultimo omicidio, incontra un avversario in un tenace ufficiale dell’intelligence britannica (Lynch) che inizia a dare la caccia allo Sciacallo in un emozionante inseguimento in tutta Europa, lasciandosi dietro una scia di distruzione e morte.Il cast comprende, insieme aanche Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla, Eleanor Matsuura, Jonjo O’Neill e Sule Rimi.