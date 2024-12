Zonawrestling.net - Dynamite 18.12.2023 Holiday Bash

Benvenuti all’analisi tardiva di questo episodio didirettamente dall’Entertainment & Sports Arena di Washington DC! Una puntata che promette scintille con due match del Continental Classic e un match titolato femminile.BACKSTAGE: Renee Paquette intervista Orange Cassidy e Jay White sul loro focus tra i Death Riders e il match titolato a Worlds End. White dice che si deve concentrare sul titolo mondiale ma sa di dover arrivare al PPV quindi deve fidarsi di Cassidy. Aggiunge che non è abbastanza stupido da fidarsi di Hangman Page, che arriva proprio in quel momento dicendo che Moxley è suo.BACKSTAGE: Darby Allin dice semplicemente “It’s showtime”, mentre Will Ospreay in un’altra zona del backstage parla di guerra e di come mostrerà di essere su un altro livello.TBS Championship Match: Mercedes Mone (c) vs Anna Jay (3 / 5) Match che si apre con Mercedes Mone che offre la mano sinistra ad Anna Jay per poi darle uno schiaffo con la destra.