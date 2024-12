Lapresse.it - Concerto Capodanno a Roma: dopo il caso Tony Effe evento a rischio

Per ildi, in programma al circo Massimo il 31 dicembre, saranno decisive le prossime quarantotto ore. Ma l’rischia di saltarel’esclusione die i forfait di Mahmood e Mara Sattei in solidarietà con il rapperno. Si attende l’esito delle trattative con nuovi artisti e con le loro agenzie ma al momento sembra difficile che possa trovarsi una soluzione in tempi brevi. Durante il brindisi natalizio con la stampa in Campidoglio alla domanda se si farà lo stesso ildiil sindaco Roberto Gualtieri ha risposto: “Vedremo”.