Panorama.it - Bambini in aula con le armi: l’Europa verso l’addestramento militare scolastico?

Scioccante ma reale: in Polonia, gli alunni hanno una nuova materia obbligatoria. Dalle aule scolastiche si passa direttamente alle palestre di addestramento, dove i giovani imparano a maneggiare fucili simulati. "Non è un gioco, ma siamo pronti", dichiara con determinazione un dodicenne polacco, lasciando sgomenti per la maturità prematura imposta dalle circostanze. Il prossimo passo sarà un’Europa militarizzata, pronta a un conflitto con la Russia? Anche la Svezia si sta preparando, adottando misure straordinarie che sfidano l’immaginazione.La Polonia è il primo Paese dell’Unione Europea a introdurre corsi obbligatori di addestramento all’uso dellenei programmi scolastici. Fin dalle scuole primarie, iimparano a montare, smontare e maneggiarelaser sotto la supervisione di istruttori qualificati.