Ascoli vs Spal | Antenucci e altri ex protagonisti pronti al confronto

Il prossimo duello trametterà di fronte, da entrambe le parti, tante conoscenze del recente passato. Il Picchio tornerà a sfidare alcuni deidelle ultime migliori stagioni fatte registrare in serie B prima del drammatico crollo prodotto da un po’ di sfortuna, dalle errate scelte societarie e poi culminato con l’amara retrocessione in C dello scorso maggio. All’interno dell’organico estense saranno ben quattro i nomi ancora noti ai tifosi ascolani. Nonostante le quaranta primavere uno degli uomini di punta dei biancazzurri resta Mircoche, seppur oggi non in grado di reggere fisicamente l’intero incontro, ha dimostrato di sapersi rendere ancora una spina nel fianco per tante retroguardie. L’attaccante militò nell’nella memorabile stagione 2009-10 mettendo a referto la bellezza di 24 gol e 2 assist in 40 partite.