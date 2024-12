Bergamonews.it - Arriva la Tac a Zingonia, si completa così l’offerta della Diagnostica per Immagini

L’Unità Operativa diperdi Habilitaè stata arricchita eta dall’installazione di una nuova Tac di ultima generazione.Un passo fondamentale per garantire ai pazienti un servizio completo e di alta qualità. L’apparecchio scelto da Habilita per offrire un servizio di efficace e affidabile è il Somatom go.Top a 128 stratiSiemens. Si tratta di una macchina che unisce un design di ridotte dimensioni a una tecnologia avanzata di supporto, consentendo quindi di attrezzare uno spazio sufficientemente ampio e dall’impatto non oppressivo per il paziente.La tecnologia avanzata alla base del tomografo consente una riduzione significativadose radiante al paziente rispetto agli apparecchi di precedente generazione; una ulteriore riduzione delle dosi radianti viene garantita dall’uso di nuovi filtri e sistemi di ricostruzione dellemediante l’intelligenza artificiale.