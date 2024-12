Ilgiorno.it - Arrestato a Malpensa Mohammad Abedini: accusato di cospirazione e supporto ai droni killer

Gli investigatori dell’Antiterrorismo della Digos e gli agenti di frontiera dilo hanno fermato nel tardo pomeriggio di lunedì, appena sceso da un volo partito da Istanbul e atterrato nello scalo varesino alle 17.45. L’aeroporto italiano, stando ai primi accertamenti investigativi, era solo una tappa intermedia per, trentottenne iraniano con cittadinanza svizzera, che non risulta avere interessi nel nostro Paese. I poliziotti lo hanno comunqueperché inseguito da un mandato di cattura spiccato dalle autorità giudiziarie degli Stati Uniti:e il quarantaduenne MahdiSadeghi, a sua volta fermato nei giorni scorsi e già comparso in un tribunale del Massachusetts, sono accusati di aver cospirato contro gli Usa, esportando tecnologia sofisticatissima utilizzata dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica per compiere l’attentato che il 28 gennaio scorso ha ucciso tre militari (e ne ha feriti un’altra quarantina) all’avamposto "Tower 22" nel nord della Giordania.