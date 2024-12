Ilprimatonazionale.it - A chi nuoce l’antifascismo?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 19 dic – Assistiamo da due anni ad una sorta di biennio rosso in sedicesima. Immagini date alle fiamme, toni aspri e minacciosi, prevaricazioni, incontri di pugilato con la polizia e appelli a salvare l’Italia dal Fascismo di ritorno. Non possiamo aver dubbi che anche l’anno prossimo il guazzabuglio Landini-Schlein-AVS-LaSette e saltimbanchi vari continueranno a fomentare “rivolte sociali” in nome dell’ antifascismo. Un oggetto misteriosoSi vuole punire chi occupa case altrui e strade di tutti? Ecco il Duce. Si intende riformare la giustizia per realizzare compiutamente il superamento del modello inquisitorio (Fascista)? Beh, è fascismo lo stesso. Studenti di destra organizzano una conferenza all’università o un volantinaggio davanti alle scuole? Va impedito con la forza perché altrimenti si dà agibilità al “fascismo”.