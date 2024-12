Ilfoglio.it - Sanremo: chi trasmetterà la gara per decidere chi trasmetterà la gara?

L’improvvisa vicenda giudiziaria a cui sono appese le sorti del futuro Festival diè quanto di più avvincente si potesse immaginare in un paese come il nostro, dove tutto sommato non succede mai niente. Ricapitolando e sintetizzando: il Tar della Liguria (e già qui, colpo di scena: non esiste solo il Tar del Lazio!) ha stabilito che il Festival divada messo ain quanto è illegittimo l’affidamento diretto alla Rai (“fatta salva l’edizione del 2025”). Il fatto che la kermesse, da sempre specchio del paese, finisca a sua volta “a certe bollate” non fa che ribadirne la centralità. Ma veniamo al cuore della sentenza: bisognerà fare unaper fare la. Siamo ben oltre Kafka; siamo cioè in terreni Rai. Non dimenticherò mai infatti quando a2022, l’ultimo con il Covid in, per accedere agli spazi Rai era necessario fare un tampone al centro tamponi Rai, ma per fare un tampone al centro tamponi Rai era necessario presentarsi con un tampone fatto, ovviamente negativo.