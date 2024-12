Ilrestodelcarlino.it - Salvatore Sassu, un maestro che non si dimentica

Bel successo per l’evento dedicato alnella Sala dei Marmi del Conservatorio Rossini, con la presentazione del volume di Andrea Zepponi: "- Baritono edi Canto" (My Monkey Edizioni) ora nelle principali Librerie della città. In qualità di relatori sono intervenuti ilUbaldo Fabbri, il soprano Wilma Vernocchi e l’autore, con l’ottima presentazione del professor Giuliano Nardelli. Un momento di grande commozione umana e artistica alla presenza anche di numerosi allievi che ne hanno tracciato un ritratto personale ed affettuoso. In serata, nel Salone Nobile Pallerini di Palazzo Gradari, si è svolto invece, il concerto in onore del. Interpreti, i soprani Monica Boschetti ed Angelica Battaglia, i mezzosoprani Francescae Norina Angelini, i tenori Alessandro Moccia e Calin Miron e il baritono Andrea Pistolesi, accompagnati al pianoforte dalFabrizio Di Muro e Riccardo Maria Ricci.