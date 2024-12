Lanazione.it - Rilancio dei borghi storici, sostegno alle giovani coppie e alla sanità : bilancio Regione, il maxiemendamento

Firenze, 18 dicembre 2024 –regionale,da 2 milioni di euro perall’economia e welfare. Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che ha presentato il pacchetto di modifichemanovra 2025. Grazieintegrazioni al, sono previsti interventi mirati di «ricucitura del tessuto urbanistico», come contributi all’apertura di negozi nei, oltre ad aiutiper il pagamento degli affitti. Nello strumento di programmazione economica, sono confermati anche i 10 milioni promessi per l’abbattimento delle liste d’attesa in, «articolati in voci di spesa che interessano il mondo del volontariato, i medici di medicina generale, gli straordinari e le prestazioni fornite da strutture accreditate», dice Giani.