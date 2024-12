Linkiesta.it - Qualche volta per un distributore è utile metter su bottega

Leggi su Linkiesta.it

Chi per mestiere vende lo dice sempre, una delle capacità fondamentali è capire chi si ha di fronte e di cosa ha bisogno. Ora, un’azienda che importa e che distribuisce di solito fa entrambe le cose, sia comprare che rivendere, e generalmente la sua clientela è composta a suada rivenditori, che acquistano e poi propongono i prodotti al consumatore finale. Come si fa quindi a capire i bisogni di un altro venditore? Forse provare asi nei suoi panni è il primo passo da intraprendere.anno fa Compagnia dei Caraibi, importatore edi spirits premium, vino e soft drink, ha deciso di intraprendere una nuova sfida rial consumatore finale. Così nasce Dispensa, un progetto omnicanale con un’enoteca in Galleria Subalpina a Torino, un wine & cocktail bar sul Lago Maggiore e un e-commerce, Dispensa.