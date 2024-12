Zonawrestling.net - Mercedes Moné esplode contro i critici:”Sono più ricca e più felice che mai”

non si trattiene quando si tratta di difendere le proprie decisioni professionali.Durante una diretta infuocata su Instagram, la star AEW ha risposto duramente a un troll che ha definito il suo passaggio da WWE a AEW un “declassamento“. La sua risposta non ha lasciato spazio a interpretazioni: Sta prosperando, sia dentro che fuori dal ring.“Ho appena visto qualcuno dire: ‘Il declassamento deve essere studiato'” ha dettodurante la diretta. “Str*o,piùdi quanto lo sia mai stata. Sto facendo i migliori match della mia carriera! Quindi chiudi quella cao di bocca. Odio le persone stupide. Sto vivendo la mia vita migliore, la vita più grande di sempre! È un miglioramento, tesoro.andata avanti, non indietro. È la sensazione migliore di sempre essere ricchi nello spirito, nel conto in banca e nella vita.