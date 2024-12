Iltempo.it - Meloni al Senato: Musk? Non prendo ordini da nessuno. Scintille con Monti e sinistra

Inizia scusandosi per la voce, non al massimo dopo il comizio ad alta intensità sul palco di Atreju e l'intervento dai toni altrettanto forti andato in scena ieri alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ma alla fine anche alGiorgiamette a dura prova le proprie corde vocali. In sede di replica la presidente del Consiglio si scontra con le opposizioni respingendo punto per punto le critiche mosse dai banchi dell'emiciclo di Palazzo Madama, a partire dal rapporto privilegiato con Elonmesso nel mirino in particolare dall'ex premier Mario. "Ha detto che gli abbiamo dato un protettorato morale nel nostro Paese. Mi consenta una battuta, non so che film abbiate visto - affermarivolgendosi alre -. Abbiamo visto per tanti anni leader italiani che pensavano che, quando avevano un buon rapporto o anche un'amicizia con un leader straniero, dovevano eseguire pedissequamente quello che dicevano gli altri.