Maionese fatta in casa, come conservarla e per quanto tempo

Se c’è una salsa in grado di mettere d’accordo tutti, allora è proprio la: molto delicata, si abbina a tantissimi piatti, accompagna le nostre cene e i pranzi, e durante le feste è immancabile per preparare un’ottima insalata russa. Maconservare lain? E perdura? Ci sono dei segreti per farla durare il più possibile? Approfondiamo l’argomento, con consigli e trucchi: suggeriamo anche delle varianti molto interessanti da provare.Le origini dellaPreparare laè un’arte: questa salsa cremosa e omogenea, che tende al bianco e al giallo pallido, viene realizzata con pochi ingredienti, ovvero tuorlo d’uovo e olio, a cui aggiungere aceto, sale, succo di limone e talvolta la senape. Un’emulsione tutt’altro che facile da preparare, considerando che il livello di difficoltà è piuttosto elevato: c’è il rischio che “impazzisca”.