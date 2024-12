Tpi.it - Mahmood rinuncia al concerto di Capodanno a Roma per solidarietà a Tony Effe: “No alla censura”

aldiLa decisione del comune didi escluderedaldisi sta rivelando un vero e proprio boomerang: anche, che doveva cantare sul palco del Circo Massimo insieme al rapper e a Mara Sattei, non sarà presente all’evento.È stato lo stesso cantante a comunicarlo in un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram. “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi– ha scritto– Ritengo sia una forma diper cui decido anche io di non partecipare aldella Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere”.Un vero e proprio pasticcio nato ddecisione del comune di chiedere un passo indietro aper via delle polemiche scaturite da alcune frasi ritenute sessiste e violente contenute in alcuni suoi brani.