.com - Juventus, si ferma Weah

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lacontinua ad essere falcidiata dagli infortuni. Ieri in Coppa Italia, nel match vinto 4-0 contro il Cagliari, si èto. Questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo il comunicato della: “A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothyè stato sottoposto questa mattina, presso il Jmedical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”. Quello diè l’ennesimo infortunio di questo inizio di stagione in casa. Il giocatore statunitense, finora autore di 4 gol e un assist in 11 partite in cui è andato a voto con una fantamedia di 7.