Infortunio Bongiorno | i tempi di recupero e i possibili sostituti

Napoli, 18 dicembre 2024 - Subito dopo la sconfitta patita in Coppa Italia contro la Lazio, probabilmente in parte deluso dalle seconde linee e dalla loro prova, Antonio Conte aveva auspicato per il suo Napoli di non avere mai problemi di infortuni ai titolarissimi. Da allora, quasi come un incantesimo, la formazione tipo ha perso prima Khvicha Kvaratskhelia e poi Alessandro Buongiorno, entrambi fino al termine dell'anno. E poi? Se le notizie che arrivano dal fronte del georgiano sono rincuoranti al punto che qualcuno ipotizza anche unlampo in tempo per chiudere il 2024 sul rettangolo verde, per il difensore della Nazionale la questione rischia di essere più complicata. L'di Buongiorno e idiBuongiorno durante un allenamento, a causa di una caduta, si è infatti procurato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari: il club partenopeo, come un po' da usanza, non si è sbilanciato suidi