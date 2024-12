Anteprima24.it - In Campania 640 pazienti in attesa di trapianto

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi insono 640 iche attendono ancora un organo per il. In totale nella Regione, si sono espresse sulla volontà o meno di donare gli organi 1.753.019 persone e di queste 1.046.779 hanno scelto per il sì. La provincia più virtuosa è quella di Salerno dove la percentuale di adesioni è del 60,7%”. Queste alcune delle cifre che il governatore dellaVincenzo De Luca ha fornito nel corso del convegno all’Ospedale Monaldi di Napoli sui 30 anni dalla nascita del centro regionale trapianti dellache ha sede nell’Azienda Ospedaliera dei Colli. “Nelle Asl campane – ha detto De Luca – dove sono operativi gli Sportelli Amico Trapianti, si registra un più alto tasso di consenso alla donazione. Il 97,3% di consensi, rispetto all’87,2 del dato nazionale delle Asl.