‘Il treno dei bambini’ si conferma film in lingua non inglese più visto su Netflix

(Adnkronos) –‘Ildeidi Cristina Comencini è ilinnonpiùal mondo super la seconda settimana consecutiva. Tratta dall’omonimo bestseller di Viola Ardone, la pellicola racconta la generosità dell’Italia del dopoguerra, un viaggio attraverso la miseriadagli occhi di un bambino diviso tra due madri. La storia è ambientata nel 1946. Amerigo ha otto anni e non si è mai allontanato da Napoli e da sua madre Antonietta. Il suo mondo, fatto di strada e povertà, però sta per cambiare. A bordo di uno dei ‘treni della felicità’ passerà l’inverno al nord, dove una giovane donna, Derna, lo accoglierà e si prenderà cura di lui. Accanto a lei Amerigo acquista una consapevolezza che lo porta a una scelta dolorosa che cambierà per sempre la sua vita.