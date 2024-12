Tuttivip.it - “Ho visto una cosa di questi due”. Grande Fratello, Eva Grimaldi vuota il sacco su Shaila e Lorenzo

Durante la serata di ieri nella casa delGatta si è confidata con alcune coinquiline riguardo alla sua complicata relazione conSpolverato. Tra le persone che le hanno espresso la propria opinione spicca Eva, che si è mostrata particolarmente critica nei confronti del modello, mettendo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti.Eva, per sostenere il suo punto di vista, ha ricordato la propria esperienza personale, citando il rapporto costruito e finto che ha avuto in passato con Gabriel Garko. Rivolgendosi a, ha dichiarato di non credere alla veridicità del rapporto tra lei e, avanzando persino sospetti sull’orientamento sessuale di quest’ultimo. “Figlia mia, devi svegliarti. Questo sembra un copione scritto male. Io so distinguere un amore vero da uno fasullo, e per me il vostro non è reale.