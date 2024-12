Terzotemponapoli.com - Gavillucci: Il Futuro dell’Arbitraggio e le Novità dell’AIA

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio-Terzo Tempo”, Claudio, ex arbitro di calcio, ha condiviso alcune riflessioni importanti sul presente ein Italia, in particolare in merito al programma di crescita e innovazione messo in atto dalla nuova direzione, sotto la guida di Zappi.Il Programma di Zappi: Un Solido Percorso di Crescitaha elogiato il programma del nuovo direttore dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), spiegando che si tratta di un progetto molto ben strutturato. “C’è una grande cura dei dettagli,” ha affermato, sottolineando l’importanza dell’approccio sistematico che va dalla crescita dei giovani arbitri fino alla gestione degli ufficiali di gara di Serie A. Questo percorso mira non solo a formare arbitri competenti, ma anche a mantenere alti gli standard di qualità nell’arbitraggio professionale.