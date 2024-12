Bergamonews.it - Foppapedretti, nata sostenibile: ora la crescita all’estero, il rilancio di Brevi e l’acquisizione di uno storico fornitore

Bolgare. Dalla materia prima grezza al prodotto finale, passando passando da pialle, levigature innumerevoli, per verniciatura, carteggiatura e assemblaggio: sono queste le tappe che il legno compie all’interno dello stabilimento produttivoTechnology di via Passerera 11 a Bolgare, le stesse alle quali gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado “IC Aldo Moro” di Montello hanno potuto assistere nel corso del Pmi Day 2024 organizzato da Confindustria Bergamo.ciclo della lavorazione del legno grezzo è lungo perchè il legno viene lavorati in ogni sua faccia e non trasformato (come la plastica), ottennedo l’elemento base che è il listello, che poi a sua volta viene assemblato formando i diversi prodotti finiti. Quindi lavorazione lunga, ma versatilità del progetto di assemblaggio del listello per l’ottenimento di innumerevoli prodotti.