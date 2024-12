Ilfattoquotidiano.it - Fedez e Chiara Ferragni si vedono alla recita di Natale dei figli, e c’è anche Tronchetti Provera

Ladidella scuola St.Luis, istituto privato milanese, è stata una specie di paradiso per amanti del gossip. Il motivo? A vedere i bambini si sono ritrovati, senza parlarsi,, mail nuovo compagno dell’imprenditrice digitale, Giovannie la sua ex moglie Nicole Moellhausen. E se i Ferragnez sono arrivati separati e non si sono mai rivolti la parola,e Moellhausen sono arrivati insieme per poi separarsi all’uscita. Lo scrive Chi che aggiungedove passerà illa nuova coppia formata dall’influencer e dall’imprenditore: “Con la famiglia di lui all’Alpe di Siusi, mentre a Capodanno saranno con ia St. Moritz”. Intanto l’esperta di gossip Deinira Marzano ha fatto sapere sui social chesarebbe “immoratissimo” di una donna con la quale vive una relazione “segreta, da cinque anni”.